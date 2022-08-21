Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe yabancı futbolcularına bir bir veda etmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un planları içerisinde yer almayan Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşmaya vardı.