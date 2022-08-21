Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe yabancı futbolcularına bir bir veda etmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un planları içerisinde yer almayan Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşmaya vardı.
Jorge Jesus yönetiminde bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak bir futbolcu daha netlik kazandı.
RESMİ İMZALAR KISA SÜRE İÇİNDE ATILACAK
Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan'ın El Ittifak takımıyla anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun, transferini sarı-lacivertliler resmen açıkladı.
54 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'ye 2020 yılında gelen Tisserand, şu ana dek sarı-lacivertli forma altında 54 maçta sahaya çıktı.
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