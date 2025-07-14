Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı! El Hadji Malick Diouf Premier Lig'in yolcusu

Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı! El Hadji Malick Diouf Premier Lig'in yolcusu
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Fenerbahçe maçında iyi bir grafik çizen El Hadji Malick Diouf, Premier Lig'e gidiyor. İngiliz ekibi West Ham United, Slavia Prag forması giyen sol kanat oyuncusu El Hadji Malick Diouf'un transferi için kulübüyle tam anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile oynadığı karşılaşmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine giren El Hadji Malick Diouf'un yeni adresi belli oluyor.

PREMIER LİG YOLCUSU

Premier Lig ekibi West Ham United, Slavia Prag'ın 20 yaşındaki genç sol beki El Hadji Malick Diouf'un transferi için Çek kulübüyle tam anlaşmaya vardı. İngiliz kulübü, sol bek ve sol kanat pozisyonlarında görev alabilen Diouf'u önümüzdeki hafta sağlık kontrollerinden geçirecek.

BONSERVİSİ 22 MİLYON EURO

West Ham United'ın, Slavia Prag'a bu transfer için 22 milyon euro bonservis bedeli ve şarta bağlı bonuslar ödeyeceği öğrenildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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