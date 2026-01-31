Haberler

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin FCSB deplasmanında tribünlerde sergilediği coşkulu sevinçle gündem olan ve "Hacı Abi" lakabıyla fenomen haline gelen taraftarın kimliği netlik kazandı. Söz konusu taraftarın, Romanya'da işletmecilik yapan bir Türk restoranının ortaklarından Ali Kember olduğu ortaya çıktı.

  • Fenerbahçe'nin FCSB deplasmanında tribünlerde coşkulu sevinciyle sosyal medyada viral olan taraftar, 'Hacı Abi' lakabıyla tanındı.
  • Viral olan taraftarın, Romanya'da işletmecilik yapan bir Türk restoranının ortaklarından Ali Kember olduğu belirlendi.
  • Ali Kember, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine gösterilen ilgi ve güzel yorumlar için teşekkür etti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Fenerbahçe'nin attığı gol sonrası tribündeki sevinciyle dikkat çeken taraftar, X (Twitter) ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında gecenin en çok paylaşılan görüntülerinden biri oldu. Kullanıcılar tarafından "Hacı Abi" olarak adlandırılan taraftar kısa sürede viral hale geldi.

ALİ KEMBER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu görüntülerde yer alan kişinin, Romanya'da işletmecilik yapan bir Türk restoranının ortaklarından Ali Kember olduğu öğrenildi.

TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Gelen yoğun ilginin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Kember, kendisine gösterilen sevgiye teşekkür etti. Kember paylaşımında, "Arkadaşlar o fotoğraftaki kişi benim. İlginiz ve güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
