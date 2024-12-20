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Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi

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Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, sarı-lacivertlilerin golünün ardından yaptığı itirazlar sebebiyle kırmızı kart görmüştü. Ev sahibi takımın futbolcuları, karşılaşmanın ardından soyunma odasından genç teknik adam lehine tezahürat yapıp tempo tuttu.

Eyüpspor'da futbolcular, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sarı-lacivertlilerin golünden sonra kırmızı kart görerek oyundan atılan teknik direktörleri Arda Turan lehine soyunma odasında tezahüratlarda bulundu.

SOYUNMA ODASINDA "ARDA TURAN OLEY" SESLERİ

Eyüpspor'un futbolcuları, maçın ardından soyunma odasında büyük bir coşkuyla "Arda Turan oley, Arda Turan oley" tezahüratları yaptı. Kırmızı kart gören genç teknik adam da oyuncularının bu tavrına karşılık vererek tezahüratlara eşlik etti. İstanbul temsilcisi de bu anları "Her zaman daha yüksek sesle! ARDA TURAN OLEY" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta ilk yarının sonunda bulduğu golle beraberliği yakaladı. Kostic, 45+4. dakikada sol kanattan hızla topu sürerek penaltı noktasında bulunan En Nesyri ile buluşturdu. Faslı golcü, sol ayağıyla yerden bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

En-Neysri'nin beraberlik golünün ardından Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan ve futbolcular, Faslı forvetin golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Emre Kargın, yoğun itirazlarından dolayı Arda Turan'ı kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç teknik adam, karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Helal olsun be! hem Galatasaray dan hem fenevden puan kopardın Arda Turan. Arda Turan çok büyük bir spor adamı.

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Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

eyüpsarayı yenemediniz ya bu fenerden de bi cacık olmaz

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Haber YorumlarıSadık:

Tazminat 22.5 milyon dolar rahat olun

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Haber YorumlarıJassmin Renca:

Baksaniza eski gsli topculara, sahanin icine bile almiyorlar onlari,akillari denizbank meselesinde olmasin

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Haber YorumlarıBaba Can:

Bu seneyi bırak seneye de şampiyonluk gitti

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

gsnin subesi kicini yirtti ama fenerbahceyi yenemediler serefsiz var ve hakemlerle

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