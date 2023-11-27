Fenerbahçe maçı sonrası Karagümrük cephesinden VAR hakemine ağır ifadeler: Ahlaksızlar

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından mücadelenin VAR hakemine sert tepki gösterdi. Canel yaptığı açıklamada, "Kendi arzularını adalet olarak görenleri ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'te Fenerbahçe'ye kaybedilen karşılaşma sonrası teknik sorumlu Atılay Canel, VAR hakemi Hüseyin Göçek'e çok ağır ifadelerle yüklendi.

"BARİZ PENALTIYDI"

Penaltılarının verilmediğini belirten Canel, "Bize göre bariz penaltıydı. Herkese VAR varken, bize VAR olmadı. Kendi arzularını adalet olarak görenleri ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel bir maç oldu, bizi izleyenlere güzel bir maç izlettik." ifadelerini kullandı.

"VAR'DAKİ BİR ARKADAŞ YÜZÜNDEN KAYBEDİYORUZ"

Atel yaptığı açıklamada ayrıca, "Biz başından beri iyi şekilde çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Teknik ekip, masörler, idari kadro, yönetim... Ama 1 kişinin yüzünden biz buradan puan almadan dönüyoruz. 30-40 kişi hizmet ediyor ama VAR'daki 1 arkadaş (Hüseyin Göçek) yüzünden kaybediyoruz. Orta hakemi de yaktı. Verdiğimiz hizmetler boşa gidiyor." dedi.

İşte Fatih Karagümrük'ün penaltı beklediği o pozisyon: