Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Fenerbahçe maçı öncesi Nottingham Forest'ta Sean Dyche ile yollar ayrıldı; İngiliz ekibinde sezonun üçüncü teknik direktör değişikliği yaşanırken en güçlü adayın Vitor Pereira olduğu yazıldı.

  • Nottingham Forest, teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verdi.
  • Nottingham Forest bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliği yaptı.
  • Sean Dyche sonrası en güçlü adayın Vitor Pereira olduğu iddia ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest'ta teknik direktör Sean Dyche ile yollar ayrıldı. Kritik maç öncesi İngiliz ekibinde belirsizlik yaşanıyor.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan ve son olarak Wolverhampton ile 0-0 berabere kalan Nottingham Forest, Sean Dyche'ın görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğrular. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz. Şu an için başka bir açıklama yapmayacağız." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

İngiliz temsilcisinde bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Nottingham Forest daha önce Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou ile de yollarını ayırmıştı.

VITOR PEREIRA İDDİASI

The Athletic'in haberine göre Sean Dyche sonrası en güçlü aday Vitor Pereira. Portekizli teknik adamın göreve gelmesi halinde eski kulübü Fenerbahçe'ye rakip olması gündeme gelebilir.

