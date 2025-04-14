Trump'tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran saldırıya tek cümlelik yorum
Husiler, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü

Ortalık fena karışacak! ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdüler
Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor

Türkiye'nin gözü bu davada! Sanıklar adliyeye böyle getirildi
Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

Böyle anne olmaz olsun! Bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi

Fenerbahçe maçı öncesi açılan pankart ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe maçı öncesi açılan pankart ortalığı karıştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği maç öncesinde açılan "Doğal olan normal doğum" pankartı tartışma yarattı. Söz konusu pankartın açılması, kadınların doğum süreçleri üzerindeki söz hakkına ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maç öncesinde açılan bir pankart kısa sürede viral oldu.

"DOĞURAN SİZ MİSİNİZ?"

Sivasspor'un Fenerbahçe maçına "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkması tartışma konusu oldu. Türk Tabipleri Birliği'nden Dr. Ayşe Gültekingil, "Söz sahibi olan kişi kadın ve bunu önerecek olan da doktordur" diyerek açılan pankarta tepki gösterdi.

İşte o pankart;

Fenerbahçe maçı öncesi açılan pankart ortalığı karıştırdı

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıALPARSLAN KANLI:

1000'lerce yıldır kadınlar nasıl doğurduysa aynı şekilde devam etmeli çevremde ki bazı kadınlar acılı oluyor diye normal doğum yapmak istemiyorlar yok iğneli yok sezeryan doğum bunu bile bozmayı başardık

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvvab:

bu kimsenin talebi değil. bilim bunu söylüyor. kendini doktor zanneden feministin teki de bu pankartı eleştiriyor. ilginç

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Kardeşim bunu bütün uzmanlar yıllardır söylüyor neyin itirazı bu tıbben kanıtlanmış birşey , kadınlar da artık herşeye bir bahane bulayım derdine girdiler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

siz e ne kim nasıl doğurcaksa bırak doğursun. aman doğursun daa kimeeee neee kimin bii yerleri ağırıyooo. bırakın boşşşş. esas konulara gelelimmm. ettt 1200 tl olmuşşş. baklava 2000 tl olmuşş. ne doğum uuuu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.