Fenerbahçe maçı ertelenen Alanyaspor İstanbul'a geldi! İşte nedeni

Güncelleme:
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşması planlanan ancak maçı ertelenen Alanyaspor, programında değişiklik yapmadı. Turuncu-yeşilliler, önceden yapılan planlama doğrultusunda İstanbul'a geldi. Maçın ertelenmesine rağmen seyahat organizasyonunu iptal etmeyen Alanyaspor, bu süreyi değerlendirmek adına Karagümrük ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

İSTANBUL'A GELDİLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; turuncu-yeşilliler, önceden yapılan planlama doğrultusunda İstanbul'a geldi. Maçın ertelenmesine rağmen seyahat organizasyonunu iptal etmeyen Alanyaspor, bu süreyi değerlendirmek adına Karagümrük ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

