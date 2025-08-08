Fenerbahçe maçı ertelenen Alanyaspor İstanbul'a geldi! İşte nedeni

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşması planlanan ancak maçı ertelenen Alanyaspor, programında değişiklik yapmadı.

İSTANBUL'A GELDİLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; turuncu-yeşilliler, önceden yapılan planlama doğrultusunda İstanbul'a geldi. Maçın ertelenmesine rağmen seyahat organizasyonunu iptal etmeyen Alanyaspor, bu süreyi değerlendirmek adına Karagümrük ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.