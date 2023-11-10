Fenerbahçe Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu
Spor Haberleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4'üncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 9 puanla liderliğini sürdürdü. 6 puana yükselen Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Jakub Pietrowski ve 90+2'nci dakikada Rwan Seco kaydetti.
STAT: Ludogorets Arena
HAKEMLER: Ondrej Berka, Ivo Nadvornik, Matej Vlcek
LUDOGORETS: Sluga - Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi (Dk. 71 Delev), Piotrowski, Gonçalves, Vidal (Dk. 79 Chouiar), Tekpetey, Duah (Dk. 71 Rwan Seco)
FENERBAHÇE: Livakovic - Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo (Dk. 76 Umut Nayir), Kent (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Zajc (Dk. 63 Szymanski), Tadic (Dk. 76 Cengiz Ünder), Batshuayi
GOLLER: Dk.18 Piotrowski, Dk. 90+2 Rwan Seco (Ludogorets)
SARI KARTLAR: Nedyalkov, Gonçalves, Russo (Ludogorets), Crespo, Zajc, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci ( Fenerbahçe )
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4'üncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 9 puanla liderliğini sürdürdü. 6 puana yükselen Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Jakub Pietrowski ve 90+2'nci dakikada Rwan Seco kaydetti.
14'üncü dakikada sağdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in vuruşunda Batshuayi'nin dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.
18'inci dakikada Ludogorets öne geçti. Piotrowski'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
İlk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
34'üncü dakikada Gonçalves'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Duah'ın dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.
47'nci dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Sluga meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
56'ncı dakikada Oosterwolde'nin pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içinden sert vuruşunda kale üst direğine çarpan meşin yuvarlak oyun alanına dönerek kornere gitti.
90+2'nci dakikada Ludogorets farkı 2'ye çıkardı. Nedyalkov'un sol kanattan penaltı noktasına yerden gönderdiği topa hareketlenen Witry'nin ayağından açtığı topu takip eden Rwan Seco'nun altıpas içinden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.