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Fenerbahçe Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4'üncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 9 puanla liderliğini sürdürdü. 6 puana yükselen Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Jakub Pietrowski ve 90+2'nci dakikada Rwan Seco kaydetti.