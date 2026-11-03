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Fenerbahçe, Liverpool maçı öncesi son antrenmanda Asensio ve Ake'siz çalıştı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında yarın saat 20.45'te Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Dirk Kuyt yönetimindeki antrenmanla tamamladı. Antrenmanda Kojo Oppong takımla yer alırken, sakatlıkları süren Marco Asensio ve Nathan Ake çalışmaya katılmadı.

FENERBAHÇE, bugün yaptığı antrenmanla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında sahasında Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ise dayanıklılık ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Liverpool maçının taktik planı çalışıldı. Öte yandan Göztepe maçında sakatlanan Kojo Oppong antrenmanda takımla yer alırken, sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake çalışmada yer almadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın saat 20.45'te İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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