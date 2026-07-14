Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Basketbol Takımı, BC Rytas forması giyen 27 yaşındaki Litvanyalı guard Ignas Sargiunas ile 2+1 yıllık anlaşma imzaladı.
FENERBAHÇE Basketbol Takımı, Litvanyalı guard Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, BC Rytas forması giyen 27 yaşındaki Litvanyalı guard Ignas Sargiunas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını sanal medya hesaplarından duyurdu.
1.94 metre boyundaki guard için açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp şu ifadelere yer verdi: "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Ignas Sargiunas'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."