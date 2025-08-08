Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin Sözleşmesini Feshetti

FENERBAHÇE, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Lincoln, çıktığı 11 maçta 1 asist kaydetti. Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe formasıyla ise çıktığı 36 maçta 3 gol, 9 asist yaptı.

Sarı-lacivertli ekibin yaptığı paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme fesih konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.