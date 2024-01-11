Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, son olarak Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dün son görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelen Leonardo Bonucci ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli stoper 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, İtalyan futbolcu için gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt ile Selahattin Baki, sportif direktör Mario Branco ve sportif direktör yardımcısı Okan Özkan da katıldı.

36 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de 19 numaralı formayı giyecek.