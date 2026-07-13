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Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında yarın LASK ile karşılaşacak

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya'nın LASK ekibiyle karşılaşacak. Raiffeisen Arena'da TSİ 20.30'da başlayacak maç, sarı-lacivertlilerin üçüncü hazırlık maçı olacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında yarın Avusturya'nın LASK ekibiyle karşılaşacak.

Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0, ikinci müsabakasında ise Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
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