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Fenerbahçe'de Genel Kurul 20 Eylül'de

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- Sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulu 20 Eylül'de yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, 27 Eylül'de gerçekleştirilecek

Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı 20 Eylül Pazar günü yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak toplantıda, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrasının gerçekleştirileceği, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçenin de üyelerin oylarına sunulacağını duyurdu.

Açıklamada, Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun oylarına sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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