Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yarın
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da yapılacak. Toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler ele alınacak ve başkan Sadettin Saran'ın konuşma yapması bekleniyor.
