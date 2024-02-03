Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıyla başladı. Toplantının açılışında Atatürk ve şehitler için saygı duruşu yapıldı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündemi okuyarak üyelerin oylarına sundu. Vefat eden ve yeni üyelerin isimleri okunduktan sonra toplantı başladı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündemi okuyarak üyelerin oylarına sundu.
Vefat eden üyeler ile yeni üyelerin isimleri okunduktan sonra toplantı başladı.