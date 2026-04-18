Fenerbahçe'nin borcu 27 milyar 293 milyon lira

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün toplam borcunun 27 milyar 293 milyon lira olduğu açıklandı. Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler detaylandırıldı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okudu. Vodina, Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemini kapsadığını söyledi. Mehmet Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirtti. Vodina, Sarı-lacivertli kulübün borç ve yükümlülüğünün 26 milyar 202 milyon lira, öz kaynaklar birikmiş zararın 1 milyar 91 milyon lira olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcunun ise 27 milyar 293 milyon lira olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
