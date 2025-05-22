Fenerbahçe Kulübü'nden Ali Koç ve Aziz Yıldırım görüşmesine dair açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden Ali Koç ve Aziz Yıldırım görüşmesine dair açıklama
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Fenerbahçe Kulübü, resmi yayın organından bir açıklama yaparak Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın bir araya geldiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, resmi yayın organından bir açıklama yaparak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiği dile getirilerek geleceğe dair görüşlerin paylaşıldığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Göksel:

görüşülüldüyse sıkıntı azizi yine ikna etmiştir bu herif geçmiş olsun

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