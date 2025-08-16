Fenerbahçe, Küçük Taraftarlarıyla Buluştu

Fenerbahçe, Küçük Taraftarlarıyla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi otelde düzenlediği özel organizasyonda çocuklarla bir araya geldi. Başkan Ali Koç ve futbolcular, minik taraftarlarla fotoğraf çekip imza dağıttı.

FENERBAHÇE, Göztepe maçı öncesi kamp yaptığı otelde özel bir organizasyon gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan vekili Sertaç Komsuoğlu, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü ve futbol direktörü Devin Özek ile futbolculardan Cenk Tosun, Tarık Çetin ve Yiğit Efe Demir çocuklarla bir araya geldi.

Küçük taraftarlarla yakından ilgilenen Başkan Ali Koç, bol bol fotoğraf çektirip imza dağıtırken, futbolcular da çocukların formalarını imzaladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın geçtiğimiz sezon kazandığı 3 kupada taraftarlarla buluştu.

Organizasyonun sonunda sarı-lacivertli taraftarlar çok keyifli bir gün geçirdiklerini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı

29 ilde FETÖ operasyonu! Birbirleriyle böyle irtibat kurmuşlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.