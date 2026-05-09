Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynama hedefini gerçekleştirdiklerini belirtti. Göle, şampiyonluk hedefinin kaybedildiğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, çok üzgün olduklarını belirterek, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynama hedefini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Göle, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, bu akşam sadece onu gerçekleştirebildik." dedi.

Oyuncuları tebrik eden Göle, "Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık. Çok başarılı oldular. Maç içinde bazı organizasyonlarımız vardı. Özellikle duran top organizasyonunda bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun için de söyleyecek fazla bir şey yok." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
