Fenerbahçe, Konyaspor'u Konuk Ediyor: Dzeko 100. Maçına Çıkabilir

Fenerbahçe, Konyaspor'u Konuk Ediyor: Dzeko 100. Maçına Çıkabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede, Edin Dzeko 100. maçına çıkma ihtimaliyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin 25 galibiyetle ikinci sırada yer aldığı ligde Konyaspor, 10. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligde çıktığı 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli futbol takımı, topladığı 81 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligi ikinci tamamlayacak Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanarak sezonu 3 puanla kapatmayı hedefliyor.

Süper Lig'de averajla 10. sırada bulunan Konya temsilcisi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin 46 puanı bulunuyor.

Eksikler

Sarı-lacivertli takımda, Konyaspor müsabakası öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor.

Geçen hafta Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ün yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaptan Edin Dzeko, "dalya" diyecek

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Konyaspor karşısında süre alması durumunda sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkacak.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 39 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 71, UEFA Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 10, Avrupa Ligi'nde 12, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 99 mücadelede forma giydi.

Tecrübeli golcü, Fenerbahçe formasıyla 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 99 müsabakada 46 gol kaydetti.

Dzeko, bu sezon ligde 14 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Bosna Hersekli futbolcu, Fenerbahçe tarihinde Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin ardından 2 sezonda 100 maça çıkan 3. futbolcu olacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Bella Hadid'i gören Ozan Tufan karısını bırakıp gitmiş

Bella Hadid'i görünce karısını bırakıp gitmiş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.