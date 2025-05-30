Fenerbahçe, Konyaspor'u Konuk Ediyor: Dzeko 100. Maçına Çıkabilir

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligde çıktığı 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli futbol takımı, topladığı 81 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligi ikinci tamamlayacak Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanarak sezonu 3 puanla kapatmayı hedefliyor.

Süper Lig'de averajla 10. sırada bulunan Konya temsilcisi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin 46 puanı bulunuyor.

Eksikler

Sarı-lacivertli takımda, Konyaspor müsabakası öncesinde üç eksik oyuncu bulunuyor.

Geçen hafta Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ün yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ve Allan Saint-Maximin, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaptan Edin Dzeko, "dalya" diyecek

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Konyaspor karşısında süre alması durumunda sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkacak.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 39 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 71, UEFA Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 10, Avrupa Ligi'nde 12, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 99 mücadelede forma giydi.

Tecrübeli golcü, Fenerbahçe formasıyla 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 99 müsabakada 46 gol kaydetti.

Dzeko, bu sezon ligde 14 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Bosna Hersekli futbolcu, Fenerbahçe tarihinde Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin ardından 2 sezonda 100 maça çıkan 3. futbolcu olacak.