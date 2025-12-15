Haberler

Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını 36 puana çıkardı ve 2. sıraya yükseldi. Talisca 2, Mert Müldür ve Marco Asensio 1 golle galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de üst üste yaşadığı beraberliklerin ardından Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler Talisca'nın 2, Mert Müldür ve Marco Asensio'nun da 1'er golüyle galibiyete uzandı. Ligde 9 ila 13. haftalar arası 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray ve Başakşehir ile berabere kalan Kanarya, Konyaspor'u yenerek 2 hafta sonra galibiyet elde etti.

Tedesco'nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 36'ya yükselterek yeniden 2. sıraya çıktı. - İSTANBUL

