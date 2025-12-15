Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 Mağlup Etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Konyaspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Talisca, Mert Müldür ve Marco Asensio kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Tümosan konyaspor'u ağırladı. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Ozan Ergün'ün yönettiği maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.
Ev sahibi Fenerbahçe'ye Konyaspor karşıısnda galibiyeti getiren golleri 28. ve 37. dakikalarda Talisca, 30. dakikada Mert Müldür ve 87. dakikada Marco Asensio kaydetti.
Kaynak: ANKA / Spor