Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Konyaspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Talisca, Mert Müldür ve Marco Asensio kaydetti.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Tümosan konyaspor'u ağırladı. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Ozan Ergün'ün yönettiği maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Ev sahibi Fenerbahçe'ye Konyaspor karşıısnda galibiyeti getiren golleri 28. ve 37. dakikalarda Talisca, 30. dakikada Mert Müldür ve 87. dakikada Marco Asensio kaydetti.

