Fenerbahçe-Konyaspor maçından notlar

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Teknik direktör Domenico Tedesco, Brann maçına göre 3 değişiklik yaparken, Marco Asensio sakatlıktan döndü ve ilk 11'de yer aldı. Takımda 4 oyuncu eksik bulunuyordu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Brann maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brann maçına ilk 11'de başlattığı Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi milli takımlarında olması sebebiyle görevlendiremedi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Yüksek'i ise yedek soyundurdu.

İtalyan futbol adamı, bu isimlerin yerine ise Konyaspor karşısında Edson Alvarez, Marco Asensio ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Konyaspor karşısında kalede yine Ederson'a görev veren Tedesco, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta ikilide Edson Alvarez ile Fred Rodrigues şans bulurken, kanatlarda Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu görev aldı. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca ile Jhon Duran'a güvendi.

Asensio takıma döndü

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, formasına kavuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Brann maçında kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor müsabakasına ilk 11'de başladı.

Asensio sağ kanatta, Talisca 10 numarada

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Brann maçında takımını yalnız bırakan Marco Asensio, Konyaspor karşısında hücumun sağında görevlendirildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco, sıklıkla 10 numara pozisyonunda görev alan Asensio'yu sağ kanada çekerken, bu mevkide Brann karşısında 3 gol atan Anderson Talisca'ya forma verdi.

4 eksik

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemedi.

Altyapıdan 2 isim kadroda

Fenerbahçe teknik heyeti, sakat, cezalı ve kadro dışı isimler nedeniyle Konyaspor karşısında altyapıdan 2 ismi kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı.

Her iki oyuncu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
title