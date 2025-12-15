Fenerbahçe, Konyaspor maçında özel konuklarını ağırladı

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında özel konuklarını ağırladı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın oğlu Adem Kutay Sayın, sarı-lacivertli takımla seremonide yer aldı.

Aksaray'da yaşayan ve en büyük hayali Fenerbahçe maçını stadyumda izlemek olan Alparslan Koçak da kardeşiyle beraber Başkan Sadettin Saran'ın misafiri olarak mücadeleyi izledi.

Avcılar Borsa İstanbul Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan da 10 öğrenci ve öğretmenleri de tribündeki yerlerini alarak maçın coşkusunu yaşadı.

Timus Karsinomu tanısıyla tedavi gören sarı-lacivertli taraftar Vatan Keskin de tablet ile maç önü seremoni etkinliğindeki yerini aldı.