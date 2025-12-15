Haberler

Fenerbahçe, Konyaspor maçında özel konuklarını ağırladı

Fenerbahçe, Konyaspor maçında özel konuklarını ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında özel konuklarını ağırladı.

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında özel konuklarını ağırladı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın oğlu Adem Kutay Sayın, sarı-lacivertli takımla seremonide yer aldı.

Aksaray'da yaşayan ve en büyük hayali Fenerbahçe maçını stadyumda izlemek olan Alparslan Koçak da kardeşiyle beraber Başkan Sadettin Saran'ın misafiri olarak mücadeleyi izledi.

Avcılar Borsa İstanbul Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan da 10 öğrenci ve öğretmenleri de tribündeki yerlerini alarak maçın coşkusunu yaşadı.

Timus Karsinomu tanısıyla tedavi gören sarı-lacivertli taraftar Vatan Keskin de tablet ile maç önü seremoni etkinliğindeki yerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcıya şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title