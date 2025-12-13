Haberler

Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, 15 Aralık Pazartesi günü oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarına başladı. İdman salonda core hareketleriyle başlayan antrenman, saha çalışmalarının ardından taktik ve bireysel antrenmanlarla sona erdi.

FENERBAHÇE, 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de TÜMOSAN Konyaspor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 16'ncı hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

SK Brann ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında ilk 11'de 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



