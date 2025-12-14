Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde antrenmanını tamamladı. Antrenman sırasında core çalışmaları, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki salonda gerçekleştirilen core çalışmalarıyla başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor