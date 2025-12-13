Haberler

Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Antrenman, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde core hareketleri ve taktiksel çalışmalarla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında 15 Aralık Pazartesi günü sahasında Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile oynanan karşılaşmada ilk 11 ile 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
