Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, çeşitli fiziksel egzersizlerle gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.