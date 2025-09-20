Haberler

Fenerbahçe kongresinde ilginç an: Taraftar uyuya kaldı

Fenerbahçe kongresinde ilginç an: Taraftar uyuya kaldı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, kongre üyelerinin konuşmalarıyla devam ediyor. Konuşmalar sırasında Sarı-lacivertli bir taraftarın uyuduğu anlar kameralara yansıdı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda büyük heyecan sürüyor.

KONUŞMALAR SÜRERKEN UYUYA KALDI

Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık için yarıştığı kongre, kongre üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalar sırasında Sarı-lacivertli bir taraftarın görüntüsü güne damga vurdu. Kameralara yansıyan anlarda bir taraftarın konuşmalardan sıkıldığı ve uyuduğu anlar görüldü.

BİRÇOK KEZ PAYLAŞILDI

Bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, kongre üyelerinin konuşma süresinin uzunluğundan şikayetçi olduğunu dile getiren yorumlarda bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
