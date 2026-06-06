Haberler

Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda arbede çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda '8 yıldır nerede Aziz Yıldırım?' tezahüratlarına eski başkanın tepki göstermesiyle iki grup arasında arbede çıktı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken kongreye ara verildi.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında "8 yıldır nerede Aziz Yıldırım?" tezahüratlarına Aziz Yıldırım'ın tepki göstermesi sonrası iki grup arasında arbede yaşandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Kongrede yer alan bazı üyeler tarafından "8 yıldır nerede Aziz Yıldırım?" tezahüratı yapıldı. Aleyhine yapılan bu tezahüratlara Aziz Yıldırım tepki gösterip eliyle "ben buradayım" işareti yaptı. Ardından iki grup destekçileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede, güvenlik güçleri ve Spor Şube ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bazı üyeler alandan uzaklaştırılırken kongreye de yaşanan olaylardan dolayı ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Kayıp çok büyük! Emekli aylıkları, maaşlar ve asgari ücretliler dikkat

Milyonları ilgilendiriyor! Kayıp çok büyük, geçen yılı geçti
Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri belli oldu! Artık dünyanın en pahalısı Arda
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda

Bir devir sona erdi! İşte sözleri
Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları