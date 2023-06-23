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Fenerbahçe, "Koçspor" olmuş diyen Aziz Yıldırım, Ali Koç'u bombaladı

Spor Haberleri

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sponsorluk anlaşmlarını sert şekilde eleştirdi. Fenerbahçe'nin geleceğinin kötüye gittiğini belirten Yıldırım, "Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz 'Koçspor' başkası başkan olduğunda, bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'nin geleceğini kararttınız" dedi.

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'un sponsorluk anlaşmalarını sert şekilde eleştirdi.

"FENERBAHÇE, KOÇSPOR OLMUŞ"

Sponsorlukların yanlış olduğunu belirten Yıldırım, " Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, 'Koçspor.' Başkası başkan olduğunda, bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'nin geleceğini kararttınız. Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk" ifadelerini kullandı.

"SPONSORLARIN BEDELİ NE?"

Koç Grubu'nun maddi destek vermediğini belirten Yıldırım, "Şimdi ne alıyoruz? Sponsorların bedeli ne? Herkes açık olarak biliyor mu? Ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri, vergiden düşer. Cebinden vermezler. Ben de okul yaparsam, böyle olacak. Konuları ayıralım, birbirine karıştırmayalım. Koç Grubu'ndan Allah razı olsun ama para veriyor olarak bakmayalım. Ben bir de bu taraftan bakıyorum, Fenerbahçe 'Koçspor' oldu" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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