Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Kocaelispor - Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısında konuk ekip Fenerbahçe, Asensio'nun 45+1. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Altan, Bilal Gölen

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Can Keleş, Rivas, Petkovic

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Alvarez, Guendouzi, Musaba, Asensio, Talisca, En Nesyri

Gol: Dk. 45+1 Asensio ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 13 Alvarez ( Fenerbahçe ), Dk. 26 Rivas, Dk. 45+5 Linetty (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Kocaelispor - Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Asenesio'nun ortasına iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.

8. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rivas, uygun pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

16. dakikada Can Keleş'in ceza sahası sağ çaprazından sol ayakla yaptığı orta şut karışımı vuruşta falso alan top, uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

45. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı gelişen atağında Asensio'nun sol kanattan ortasına gelişine En Nesyri'nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. Alvarez'in dönen topa müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.

45+1'de Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşede üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Epstein dosyalarında 'Karanlık' iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada

Tüyler ürperten iddialar! Çocuklar iğrenç emeller için kullanıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler
Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar

Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar