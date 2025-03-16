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Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi

Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi
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Fenerbahçe Samsunspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 15. dakikasında Marius Mouandilmadji'nin Fred'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kart bekledi. Hakem Cihan Aydın ise Samsunspor lehine faul verdi. Aydın bu kararı sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, maçın 15. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji için kırmızı kart itirazında bulundu.

HAKEM FAULÜ SAMSUNSPOR LEHİNE ÇALDI

Hakem Cihan Aydın, Fred ile Marius'un yer aldığı ikili mücadele sonrası Samsunspor lehine faul çaldı. Fenerbahçeliler ise Fred'in topu temiz aldığını ve Marius'un Brezilyalı futbolcuya tekme attığını savundu. Mouandilmadji, 4. dakikada Skriniar'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart görmüştü. Fenerbahçe cephesi, bu nedenle ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi.

İşte o pozisyon;

Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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