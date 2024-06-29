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Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor

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Fenerbahçe, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman'ı transfer etmek için harekete geçti. Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesinin ardından kadro güçlendirme çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Coman için Bayern Münih yetkilileri ile iletişime geçti.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Süper Lig devi Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

RADARA ALDILAR

Şu ana kadar Levent Mercan'ı renklerine bağlayan sarı lacivertliler, Bayern Münih forması giyen Fransız yıldız Kingsley Coman'ı gündeme aldı. Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Coman için Bayern Münih yetkilileri ile iletişime geçti.

BAYERN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Alman devi oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Bayern Münih, 2015-2016 sezonunda 7 milyon euroya Juventus'tan kiraladığı Kingsley Coman'ın bonservisini iki sezon sonra 21 milyon euroya aldı. Fransız yıldız, 294 kez giydiği Bayern Münih formasıyla 63 gol atarken, 66 da asist kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Ishi Mazure:

Vay be . Yıldızlar karması :) Fenerbahçe gerçekten çok büyük takım

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MHSN SRC :

Büyüğün bir küçüğü desek daha doğru olur.:))

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Mehmet Vatandaş:

Bayern satıyorsa posası kalmış demektir:))

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Karaşal:

Bak :—

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