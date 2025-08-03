Fenerbahçe, Khem Birch'ün Sözleşmesini Uzattı

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Fenerbahçe, 2024 yılında transfer ettiği Khem Birch'ün sözleşmesini 2025-26 sezonunun sonuna kadar uzattı. Kanadalı basketbolcu, EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş, BSL Play-off final serisinde MVP ödülünü kazanmıştı.

FENERBAHÇE'ye 2024 yılında katılan ve elde edilen tarihi başarılarda önemli pay sahibi olan Khem Birch'ün sözleşmesi 2025-26 sezonunun sonuna dek uzatıldı.

Khem Birch, 2024-25 sezonunda EuroLeague'de 36 maçta forma giyerek 5.4 sayı, 4.7 ribaund, 0.7 blok ve 8.0 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Kanadalı sporcu, Basketbol Süper Ligi'nde ise 28 karşılaşmada 5.9 sayı, 4.1 ribaund, 0.6 blok ve 9.4 verimlilik puanı ortalamalarına erişti. Başarılı oyuncu, BSL Play-off final serisindeki harika performansıyla "Finallerin MVP'si" ödülüne de layık görülmüştü.

Fenerbahçe Kulübü transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Khem Birch'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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