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Fenerbahçe, Kevin Danso transferinde masadan kalktı

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Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kevin Danso için kulübü Lens'e 15-16 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Abdukodir Khusanov'u Manchester City'e 50 milyon euroya satmaya hazırlanan Fransız ekibi, Danso'yu bırakmak istemediği için sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti. Avusturyalı stoper, bu rakamlara Fenerbahçe'ye transfer olsaydı kulüp tarihin en pahalı savunmacısı olacaktı.

Ara transfer döneminde mutlaka stoper takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemine Lens forması giyen Kevin Danso gelmişti. Avusturyalı savunmacıya teklif yapan sarı-lacivertlilerin bu girişimi olumsuz sonuçlandı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDETTİLER

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin 20 milyon euro civarında bir teklif yaptığı iddia edilse de Fransız basınında, sarı-lacivertlilerin Danso için Lens'e15-16 milyon euro bandında bir teklif yaptığı belirtildi. Haberde, Fransız ekibinin bu teklifi reddettiği bilgisi de yer aldı.

KHUSANOV CITY'E GİDİYOR, DANSO'YU BIRAKMIYORLAR

Ayrıca Abdukodir Khusanov'u Manchester City'e 50 milyon euroya satmaya hazırlanan Fransız ekibinin, Danso ile yolları ayırmaya çok istekli olmadığı vurgulandı.

GELSEYDİ TARİHE GEÇECEKTİ

Fenerbahçe, 15-16 milyon euro bandında bir rakama Kevin Danso'yu renklerine katabilseydi Avusturyalı stoper, sarı-lacivertlilerde tarihin en pahalı savunmacısı olacaktı.

DANSO YERİNE İLK ADAY ZEZE

Öte yandan Fransızlar, Danso transferinin rafa kalkmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Nantes forması giyen Nathan Zeze olduğu öne sürdü. Sarı-lacivertlilerin piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtilirken, Nantes'ın 20 milyon euro civarında bir teklif beklediği ifade edildi.

Fenerbahçe, Kevin Danso transferinde masadan kalktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPerwer:

Jose Mourinho, Ali Koç, Acun Ilıcalı üçlüsü bu kulüpte olduğu sürece yapılacak hiçbir transfer Fenerbahçe’nin işine yaramaz. İsterlerse Messi’yi getirsinler

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