Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun Transferinde Benfica ile Anlaştı

Güncelleme:
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Oyuncunun İstanbul'a sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için davet edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
