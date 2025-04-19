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Fenerbahçe, Kayserispor ile Zirve Yarışı İçin Mücadele Edecek

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde ve zorlu maçta Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.

Tek eksik Mert Hakan

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın müsabakada yer alması beklenmiyor.

Amrabat teknik heyete bağlı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, çalışmalara başladı.

Faslı orta sahanın Kayseri karşısında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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