Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından futbolculara hakaret ettiği belirlenen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Kulüp ayrıca söz konusu kişilere bilet yasağı getirdi ve kombine kartlarını iptal etti.
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan bir olayla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolculara hakaret ettiği tespit edilen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçının ardından futbolcular soyunma odasına giderken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyunculara hakaret ettiği belirlendi.
Stat güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda söz konusu eylemlerde bulunan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Ayrıca bazı kişilerin biletleri farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçtiği de kulüp tarafından doğrulandı.
BİLET VE KOMBİNE YAPTIRIMI
Fenerbahçe yönetimi, hakaret ettiği belirlenen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Bunun yanı sıra bu kişilere sezon sonuna kadar bilet satılmayacağı, kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edileceği bildirildi.
Kulüp açıklamasında benzer davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanırken sürecin titizlikle takip edileceği ifade edildi.