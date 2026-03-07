Haberler

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından futbolculara hakaret ettiği belirlenen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Kulüp ayrıca söz konusu kişilere bilet yasağı getirdi ve kombine kartlarını iptal etti.

  • Fenerbahçe, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçı sonrası futbolculara hakaret ettiği tespit edilen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlattı.
  • Fenerbahçe, hakaret ettiği belirlenen kişilere sezon sonuna kadar bilet satılmayacağını ve kombine sahibi olanların kombinelerinin iptal edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan bir olayla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolculara hakaret ettiği tespit edilen 5 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçının ardından futbolcular soyunma odasına giderken Fenerium Alt D Blok merdivenlerinde bulunan bazı taraftarların oyunculara hakaret ettiği belirlendi.

Stat güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda söz konusu eylemlerde bulunan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Ayrıca bazı kişilerin biletleri farklı bloklara ait olmasına rağmen ilgili alana geçtiği de kulüp tarafından doğrulandı.

BİLET VE KOMBİNE YAPTIRIMI

Fenerbahçe yönetimi, hakaret ettiği belirlenen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Bunun yanı sıra bu kişilere sezon sonuna kadar bilet satılmayacağı, kombine sahibi olanların ise kombinelerinin iptal edileceği bildirildi.

Kulüp açıklamasında benzer davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanırken sürecin titizlikle takip edileceği ifade edildi.

Hamza Temur
Haberler.com
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok