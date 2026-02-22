Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya inen sarı-lacivertli futbolcular, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Fenerbahçe, bu idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Sarı-lacivertli takım, yarın Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Kasımpaşa ile karşılaşacak.