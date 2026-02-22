Haberler

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Güncelleme:
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco gözetiminde gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya inen sarı-lacivertli futbolcular, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Fenerbahçe, bu idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Sarı-lacivertli takım, yarın Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
