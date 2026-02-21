Haberler

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco eşliğinde sürdürüyor. Antrenman core hareketleriyle başlayarak çeşitli çalışmalarla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçınhazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Rafa Silva ilk golünü attı, Benfica rakibini üçledi

Rafa Silva'nın haftalar süren hasreti sona erdi