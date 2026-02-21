Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco eşliğinde sürdürüyor. Antrenman core hareketleriyle başlayarak çeşitli çalışmalarla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı