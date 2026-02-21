Haberler

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Fenerbahçe Futbol Takımı, Kasımpaşa ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular farklı çalışma yöntemleri ile hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü konuk ettiği İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 yenilen sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa mücadelesi öncesinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.

Salonda yapılan core hareketleriyle başlayan antrenman sonrasında sahaya taşındı. Sarı-lacivertli futbolcular, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından taktik antrenman gerçekleştirdi. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
