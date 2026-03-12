Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını sonlandıran sarı-lacivertli takım, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı