Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır

Güncelleme:
Fenerbahçe, yarın oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, fiziksel ve taktiksel çalışmalardan oluştu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ile bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.

