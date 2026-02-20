Fenerbahçe: "Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR çekimi yaptırdı. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Skriniar'ın tedavisine başlandı.
Fenerbahçe : "Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı