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Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş Ameliyat Oldu

Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş Ameliyat Oldu
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Mert Hakan Yandaş, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasının ardından Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Kulüp, başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

FENERBAHÇE, bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Altunizade Hastanesi'nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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