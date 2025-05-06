Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş Ameliyat Oldu

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Altunizade Hastanesi'nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor