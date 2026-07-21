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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, kaptan Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2013'ten bu yana takımda olan 36 yaşındaki oyuncu, birçok şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 36 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. 2013 yılında katıldığı ailemizde 2 Avrupa Ligi, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan, takımımızla özdeşleşerek adını sarı mirasımıza altın harflerle yazdıran kaptanımız Melih Mahmutoğlu, yeni sezonda da Fenerbahçemizin başarısı için mücadele edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, kaptanımıza 10 numaralı çubuklu formasıyla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Kaynak: AA / Emre Doğan
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