Fenerbahçe kaleci transferinde bombayı patlattı

Kaleci transferinde arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü İtalya Serie A devi Milan'a çevirdi.

MAIGNAN İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Milan'ın 30 yaşındaki Fransız kalecisi Mike Maignan'ın menajeri ile iletişine geçti. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

MILAN'A TEKLİF SUNACAK

Haberde, Fenerbahçe'nin Milan'a sözleşmesi gelecek yıl sonra erecek Maignan için 6 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlandığı, bu transferi kısa süre içerisinde bitirmek istediği belirtildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Öte yandan deneyimli kalecinin de Milan'da ayrılmak istediği ve Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı vurgulandı.